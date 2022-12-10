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Пока на голову летит мина. Минобороны показало, как россияне встречают "сюрпризы" от ВСУ

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Украина, Суббота 10 декабря 2022 11:35
Пока на голову летит мина. Минобороны показало, как россияне встречают "сюрпризы" от ВСУ Фото: Минобороны показало, как россияне встречают "сюрпризы" от ВСУ (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинским военным удалось заснять, чем именно занимаются российские оккупанты в окопе, когда на их головы падают мины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Бойцам 8 отдельного горно-штурмового батальона удалось запечатлеть то, что в оккупационной армии называют "ощущением товарищеского плеча", - говорится в сообщении.

На самом деле, судя по видео, речь идет никак не о плече, а о кулаке.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 370 оккупантов и немало вражеской техники. Всего с начала полномасштабной войны потери России составили 93 760 военных.

Напомним, ВСУ на запорожском направлении за неделю уничтожили около 20 военных баз российской армии.

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