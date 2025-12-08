Госстратегии развития регионов должны коррелировать с курсом Украины в ЕС, - Шуляк

В Украине готовят программу восстановления прифронтовых территорий на 10 лет. Для этого в Раде создали межфракционное объединение и рассматривают целесообразность отдельного подкомитета. При этом все стратегии должны согласовываться с евроинтеграцией.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Как она рассказала во время выступления на Бучанском форуме, организованном при поддержке ULEAD с Европой, Polaris. Образование, Офисом Совета Европы в Украине, один из вопросов, важных для Украины не только в контексте восстановления, но и дальнейшего развития, - определение потенциала регионов, имеющих распределение, учитывая их специфику и влияние на нее евроинтеграционных процессов.

Более того, на уровне государства создается десятилетняя программа, которая будет выходить с новыми инициативами по восстановлению и развитию именно прифронтовых территорий.

Кроме того, в Верховной Раде уже создано межфракционное объединение, которое занимается этой проблематикой.

"Также на уровне нашего Комитета мы рассматриваем возможность создания соответствующего подкомитета, который будет заниматься только прифронтовыми территориями. Однако, учитывая евроинтеграционный курс Украины, часть евроинтеграционных процессов нужно будет обязательно расширять и на прифронтовые регионы", - акцентировала Елена Шуляк.

Она добавила, что необходимо обязательно учитывать специфику всех других регионов страны.

К примеру, юг имеет чрезвычайно высокий аграрный потенциал. Центральный регион начинает становиться инновационным центром из-за большого количества предприятий, которые запускаются здесь в области технологий и инноваций, а в западной части Украины раскрывается огромный туристический потенциал.

"Несмотря на полномасштабное вторжение, реализуется ряд масштабных проектов, связанных с рекреацией, с туристическим направлением. При планировании развития территорий, регионов нужно эти вещи обязательно принимать во внимание", - убеждена Шуляк.

Парламентарий рассказала, что на уровне законодательства и центральной власти уже есть проекты такого плана. Так, Министерством экономики утверждена стратегия сельского развития до 2030 года.

Кроме того, существует стратегия государственно-регионального развития до 2027 года. Но важно, отметила Шуляк, чтобы эти стратегии были более интегрированы между собой. В этом направлении и парламенту, и правительству еще предстоит поработать.

Как заявила нардеп, еще одна специфика, которую нельзя игнорировать, учитывая евроинтеграцию - зеленый и цифровой переход, которые сейчас происходят в странах ЕС.

"Поэтому хотелось бы, чтобы и наши проекты, которые сейчас будут подаваться на привлечение грантового финансирования, обязательно имели и этот компонент развития. Важно, чтобы мы не просто восстанавливали то, что нам разрушил враг, а включали соответствующий компонент, который будет являться драйвером соответствующего развития каждой громады", - отметила Елена Шуляк.

Также, убеждена она, евроинтеграционная специфика не может не касаться особенностям регионального самоуправления. Таким образом, есть смысл изучить опыт европейских стран и в этой области с тем, чтобы при необходимости внести соответствующие изменения в законодательство.

Эту дискуссию, подчеркнула Елена Шуляк, нужно вести уже сейчас, чтобы найти для украинских регионов лучшую модель развития.