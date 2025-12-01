Как новые правила ЕС коснутся сельского хозяйства, бизнеса и соцполитики: ответ Шуляк

Интеграция украинского законодательства с законодательством ЕС будет иметь непосредственное влияние на местном уровне. В частности, речь идет о влиянии на украинские общины, которое будет касаться как минимум пяти сфер.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк во время Бучанского форума "Реформы. Децентрализация. Евроинтеграция".

Если говорить об интеграции украинского законодательства с законодательством ЕС, то она будет иметь непосредственное и очень существенное (минимум на 70%) влияние на процессы в громадах. По мнению Елены Шуляк, речь идет о пяти ключевых секторах. По части из этих пунктов будет однозначно положительное влияние на общины, впрочем, с некоторыми моментами у общин могут быть значительные сложности перехода.

"Украинские эксперты прогнозируют, что интеграция с законодательством ЕС повлияет на украинские общины минимум на 70%. А к сферам, на которых это скажется больше всего, относят сельское хозяйство, предпринимательство в производственной сфере, охрану окружающей среды, социальную политику и занятость населения, а также публичные закупки", - отметила Елена Шуляк.

Что касается первого пункта, интеграция с законодательством ЕС обеспечит более значительное развитие сельского хозяйства в Украине и непосредственно развитие сельских территорий. Это объясняется огромным аграрным потенциалом страны. Не менее значительное влияние интеграция окажет и на производство и предпринимательство в целом. Однако для многих украинских предприятий, работающих в общинах, будет достаточно сложно переходить на определенные стандарты Европейского Союза, которые касаются прежде всего экологических индикаторов.

"Без выполнения этих норм, модернизации производства, без перехода на более экологический, зеленый, курс, наше предпринимательство, местный бизнес не сможет развиваться. Поэтому важно обеспечить такой переход уже сейчас", - отметила председатель комитета местного самоуправления.

На третьем месте она выделила охрану окружающей среды. Однако, если весь Европейский Союз сейчас занимается вопросами климатической нейтральности, то для Украины достаточно серьезными вызовами являются заминирование территорий и вызовы, связанные со строительными отходами от разрушений.

"Мало кто хочет просто закапывать в почву строительный мусор и другие отходы, которые появились в результате войны. Поэтому нужны новые стандарты, новые механизмы. Нужен четкий алгоритм, каким образом это перерабатывать, поскольку такие отходы, к сожалению, имеет каждая община. Это следует также законодательно определить", - акцентировала Елена Шуляк.

Европейская интеграция будет влиять и на законодательство, касающееся социальной политики и занятости, а также человеческого капитала в целом. Учитывая последствия войны для Украины, к решению этого вопроса необходимо подходить очень тщательно и детально. Вместе с тем, подчеркнула Шуляк, не менее важным пунктом является интеграция с законодательством Европейского Союза, что касается публичных закупок.

"На первый взгляд европейская история - это о работе с грантами, со структурными европейскими фондами, но когда мы принимаем законы в области публичных закупок, интегрированное с законодательством ЕС, мы расширяем возможности для того, чтобы на рынок заходило больше и производителей, и тех, кто предоставляет услуги. Поэтому должны сделать закупки более прозрачными. Ведь в результате выигрывают общины и их жители, потому что они будут получать по более низким ценам товары или услуги", - пояснила Елена Шуляк.

Напоследок она добавила, что все вышеупомянутые пять сфер, на которые будет иметь непосредственное влияние интеграция с законодательством ЕС на уровне громад, тесно взаимосвязаны. Более того, очень важно исследовать и систематизировать результаты такой интеграции. Поэтому вполне возможно, что придется провести основательную работу по адаптации работы в этих сферах.