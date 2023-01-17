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"Индекс борща": как изменились цены в Украине с начала войны

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Украина, Вторник 17 января 2023 13:22
"Индекс борща": как изменились цены в Украине с начала войны Фото: борщ в Украине с начала войны подорожал на 21%  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, 13 января 2023 обойдется в 99,2 грн. За 11 месяцев войны стоимость борща в Украине выросла на 21,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис эффективного регулирования ( BRDO ).

Все ингредиенты борща значительно изменили цену.

Больше всего возросла стоимость мяса (+63,7%).

Далее по шкале подорожания - сметана (31,9%) и морковь (26,5%).

Зато уменьшилась цена других овощей - картофеля (-32,1%), капусты (-45,9%) и свеклы (-48,0%).

&quot;Индекс борща&quot;: как изменились цены в Украине с начала войны

Напомним, по данным Госстата, больше всего за 2022 год подорожали лук, морковь, рис, яйца, рыба, сало и гречка.

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