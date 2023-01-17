"Индекс борща": как изменились цены в Украине с начала войны
Фото: борщ в Украине с начала войны подорожал на 21% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, 13 января 2023 обойдется в 99,2 грн. За 11 месяцев войны стоимость борща в Украине выросла на 21,2%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис эффективного регулирования ( BRDO ).
Все ингредиенты борща значительно изменили цену.
Больше всего возросла стоимость мяса (+63,7%).
Далее по шкале подорожания - сметана (31,9%) и морковь (26,5%).
Зато уменьшилась цена других овощей - картофеля (-32,1%), капусты (-45,9%) и свеклы (-48,0%).
Напомним, по данным Госстата, больше всего за 2022 год подорожали лук, морковь, рис, яйца, рыба, сало и гречка.
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