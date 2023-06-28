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В Госпогранслужбе показали, как украинские минометчики работают по оккупантам под Бахмутом

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Среда 28 июня 2023 19:33
В Госпогранслужбе показали, как украинские минометчики работают по оккупантам под Бахмутом Фото: в Госпогранслужбе показали, как украинские минометчики работают по оккупантам под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские минометчики продолжают уничтожать российских оккупантов на фронте. Появилось новое видео их работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

В ГПСУ отмечают, что одной из основных задач украинских минометчиков под Бахмутом является уничтожение вражеской пехоты. Для этого воины используют 82-мм минометы.

"Главное, чтобы был боекомплект. Потому что иногда интенсивность такая, что наши не успевают все поставлять. Но в общем все есть, так что работаем", - рассказывает военный с позывным "Дорсай".

Ситуация под Бахмутом

Напомним, с начала июня украинские военные начали активные действия на нескольких участках фронта. В частности, их наступление началось и под Бахмутом Донецкой области.

По словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, наши защитники 27 июня успешно продвигались в районе семи населенных пунктов, которые находятся возле Бахмута.

При этом, как рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, осложняет деоккупацию города то, что российские войска заняли укрепления и опорные пункты, которые готовили там бойцы ВСУ.

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