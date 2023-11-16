В Госпогранслужбе назвали "самый привлекательный" регион для российских ДРГ

Российские диверсанты не оставляют попыток провать границу в Сумской области. Тогда как на границе Харьковской и Черниговской областей ДРГ не так активны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время телемарафона.

"Враг активно за последнее время по-прежнему применяет ДРГ по Сумскому направлению. Еще раньше ДРГ фиксировались по Черниговщине, Харьковщине. Но за последнее время именно Сумщина "привлекательна" для врага, чтобы использовать диверсантов", - рассказал он.

Как пограничники противодействуют российским ДРГ?

По словам Демченко, у ГПСУ есть и противодиверсионные резервы, есть посты наблюдения, и фортификационные укрепления и мониторинг границы и приграничья с помощью беспилотников, для того чтобы вовремя выявлять появление ДРГ.

"И как только наши защитники и пограничные наряды фиксируют ДРГ, по ним сразу открывается огонь и они в дальнейшем отходят за линию границы", - отметил спикер погранслужбы.

ДРГ в Украине

Ранее Демченко рассказывал, что больше всего российских диверсантов фиксируют пограничники на границе Украины в Сумской области. Реже - на границе Харьковской и Черниговской областей.

К примеру, 12 октября ДРГ оккупантов пыталась прорваться через границу Украины на Сумщине и попасть на объект критической инфраструктуры. Получив отпор, россияне отошли с потерями. Следует отметить, что пограничники знали об этих планах врага, поскольку 11 октября, в Центре национального сопрротивления предупреждали, что спецподразделения главного управления Генштаба ВС РФ прибыли в Белгородскую область для организации диверсий на территории Украины со стороны Сумской области.

Напомним, в связи с постоянными обстрелами и попытками прорывов враждебных ДРГ в Сумской области, граничащей с Брянской, Курской и Белгородской областями РФ, была введена эвакуация из приграничных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.