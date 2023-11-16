В Держприкордонслужбі назвали "найпривабливіший" регіон для російських ДРГ

Російські диверсанти не залишають спроб провати кордон у Сумській області. Тоді як на кордоні Харківської та Чернігівської областей ДРГ не такі активні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час телемарафону.

"Ворог активно за останній час, як і раніше, застосовує ДРГ по Сумському напрямку. Ще раніше ДРГ фіксувалися по Чернігівщині, Харківщині. Але за останній час саме Сумщина "приваблива" для ворога, щоб використовувати диверсантів", - розповів він.

Як прикордонники протидіють російським ДРГ?

За словами Демченка, у ДПСУ є і протидиверсійні резерви, є пости спостереження, і фортифікаційні укріплення і моніторинг кордону та прикордоння за допомогою беспілотників, для того, щоб вчасно виявляти появу ДРГ.

"І як тільки наші захисники і прикордонні наряди фіксують ДРГ, по ним відразу відкривається вогонь і вони в подальшому відходять за лінію кордону", - зазначив речник прикордонслужби.

ДРГ в Україні

Раніше Демченко розповідав, що найбільше російських диверсантів фіксують прикордонники на кордоні України у Сумській області. Рідше - на кордоні Харківської та Чернігівської областей.

Наприклад, 12 жовтня ДРГ окупантів намагалася прорватися через кордон України на Сумщині та потрапити на об'єкт критичної інфраструктури. Отримавши відсіч, росіяни відійшли із втратами. Треба зазначити, що прикордонники знали про ці плани ворога, оскільки 11 жовтня, в Центрі національного спротиву попереджали, що спецпідрозділи головного управління Генштабу ЗС РФ прибули до Бєлгородської області для організації диверсій на території України з боку Сумської області.

Нагадаємо, у зв'язку з постійними обстрілами та спробами проривів ворожих ДРГ у Сумській області, яка межує з Брянською, Курською та Білгородською областями РФ, запровадили евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих у 5-кілометровій зоні від кордону з країною-агресором.