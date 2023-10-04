Госкорпорация "Роснано" находится на грани банкротства из-за влияния западных санкций

Компания на грани банкротства

В отчете организации указано, что группа "Роснано" не может погасить долговые обязательства в полном объеме за счет собственных денег, у компании наблюдаются признаки банкротства.

Как отмечают в "Роснано", на 30 июня 2023 года объем требований кредиторов к компании без учета процентов по кредитам и накопленного купонного дохода по размещенным облигациям существенно превышал стоимость активов "Роснано". Компания неплатежеспособна в терминологии закона "О несостоятельности".

Западные санкции против РФ повлияли на ситуацию

Об убыточности и неэффективности проектов "Роснано" активно говорила Счетная палата РФ еще в 2013 - 2016 годах.

Издание уточняет, что проблемы в корпорации усугубились из-за санкций стран Запада. С 2008 по 2020 год "Роснано" руководил Анатолий Чубайс, но он покинул РФ в марте 2022 года.

Как на это реагируют в Кремле

Дмитрий Песков сказал, что решением проблемы с возможным банкротством "Роснано" занимается правительство России.

"Там были определенные успехи, но, если вы помните, президент вскользь упомянул о достаточно большой дыре в этой корпорации. Она действительно слишком большая. Правительство занимается этим вопросом", - сказал Песков.

АО "Роснано"

Российская компания, созданная в 2011 году путем реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация и инвестор в нанотехнологии". В 2020 году включена Правительством РФ в периметр институтов развития группы ВЭБ.РФ. На 2017 год 100 % акций АО "Роснано" находилось в собственности правительства России.

Санкции против России

ЕС, США и другие страны стали активно вводить санкции против РФ после ее вторжения в Украину.

Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Европейскому союзу необходимо начать предметный разговор по поводу 12-го пакета санкций против РФ. Необходимо сконцентрировать ограничения против оборонной промышленности России и обхода действующих санкций.

Также Норвегия присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России, который был введен в июне. Таким образом, страна поддержала все пакеты санкций ЕС.

До этого в Британии вступили в силу новые санкции против России, запрещающие предоставление консультационных юридических услуг.