Держкорпорація "Роснано" перебуває на межі банкрутства через вплив західних санкцій

Компанія на межі банкрутства

У звіті організації зазначено, що група "Роснано" не може погасити боргові зобов'язання в повному обсязі коштом власних грошей, у компанії спостерігаються ознаки банкрутства.

Як зазначають у "Роснано", на 30 червня 2023 року обсяг вимог кредиторів до компанії без урахування відсотків за кредитами та накопиченого купонного доходу за розміщеними облігаціями істотно перевищував вартість активів "Роснано". Компанія неплатоспроможна в термінології закону "Про неспроможність".

Західні санкції проти РФ вплинули на ситуацію

Про збитковість і неефективність проєктів "Роснано" активно говорила Рахункова палата РФ ще у 2013 - 2016 роках.

Видання уточнює, що проблеми в корпорації посилилися через санкції країн Заходу. З 2008 до 2020 року "Роснано" керував Анатолій Чубайс, але він покинув РФ у березні 2022 року.

Як на це реагують у Кремлі

Дмитро Пєсков сказав, що вирішенням проблеми з можливим банкрутством "Роснано" займається уряд Росії.

"Там були певні успіхи, але, якщо ви пам'ятаєте, президент побіжно згадав про досить велику діру в цій корпорації. Вона дійсно занадто велика. Уряд займається цим питанням", - сказав Пєсков.

АТ "Роснано"

Російська компанія, створена 2011 року шляхом реорганізації державної корпорації "Російська корпорація та інвестор у нанотехнології". У 2020 році включена Урядом РФ в периметр інститутів розвитку групи ВЕБ.РФ. На 2017 рік 100 % акцій АТ "Роснано" перебувало у власності уряду Росії.

Санкції проти Росії

ЄС, США та інші країни стали активно запроваджувати санкції проти РФ після її вторгнення в Україну.

Нещодавно глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Європейському союзу необхідно почати предметну розмову щодо 12-го пакету санкцій проти РФ. Необхідно сконцентрувати обмеження проти оборонної промисловості Росії та обходу чинних санкцій.

Також Норвегія приєдналась до 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який було запроваджено у червні. Таким чином країна підтримала всі пакети санкцій ЄС.

До цього у Британії набули чинності нові санкції проти Росії, які забороняють надання консультаційних юридичних послуг.