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Британия запретила предоставлять юридические консультационные услуги России

Понедельник 02 октября 2023 19:59
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Британия запретила предоставлять юридические консультационные услуги России Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Британии сегодня, 2 октября, вступили в силу новые санкции против России, которые запрещают предоставление консультационных юридических услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Вступили в силу санкции Великобритании, которые запрещают прямо или косвенно предоставлять юридические консультационные услуги физическим и юридическим лицам из РФ", - говорится в сообщении.

Ранее Минюст Великобритании сообщал о новом законе о доступе России к британской юридической экспертизе.

Тогда речь шла о том, что богатым людям и крупному бизнесу, связанному с российским режимом, будет еще больше ограничен доступ к юридической экспертизе Великобритании для заключения сделок, которые могли бы укрепить военный бюджет страны.

"Новый закон, представленный правительством, не позволит британским юристам консультировать российские компании по определенным деловым сделкам, что не позволит стране получить экономическую выгоду от ведущей в мире юридической экспертизы Великобритании. Это может включать торговые соглашения между глобальными корпорациями или международное денежное кредитование", - сообщали в Минюсте Британии.

Санкции Британии против России

Недавно правительство Великобритании ввело санкции против чиновников российских оккупационных администраций в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму. Их активы будут заморожены, а въезд запрещен.

В конце июля Великобритания ввела новые санкции против граждан РФ. Это связано с делом режима Кремля против российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.

Также до этого Великобритания расширила санкции против россиян. В список попали лица, связанные с ЧВК "Вагнера".

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