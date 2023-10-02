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Кулеба озвучил два фокуса, на которых надо сконцентрировать 12-й пакет санкций ЕС против РФ

Понедельник 02 октября 2023 17:36
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Кулеба озвучил два фокуса, на которых надо сконцентрировать 12-й пакет санкций ЕС против РФ Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейскому союзу необходимо начать предметный разговор по 12-му пакету санкций против РФ. Необходимо сконцентрировать ограничения против оборонной промышленности России и обхода действующих санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Он сказал, что сейчас больше не может быть каких-то объяснений, почему не принимается 12-й пакет санкций ЕС против России.

"Мы призвали Европейский союз начать предметную работу над этим пакетом, мы считаем, что должно быть два ключевых фокуса в этом пакете", - сказал министр.

На чем следует сконцентрировать новый пакет санкций

По словам Кулебы, надо противодействовать обходу уже введенных санкций. А во-вторых, это новые санкции, которые прежде всего должны коснуться оборонной индустрии Российской Федерации, которая производит ракеты, производит дроны. С помощью них она атакует и уничтожает украинские города.

"Есть все основания серьезно взглянуть на санкции против ядерной индустрии России и сегодня многие министры говорили об угрозе российской дезинформации", - сказал Кулеба.

Именно поэтому Украина считает, что нужно продолжать санкционировать российских пропагандистов. Кулеба сказал, что готов к плодотворной и конструктивной работе с Европейским союзом на этом направлении.

12-й пакет санкций против России

Еще в начале июля президент Владимир Зеленский призвал Европейский союз начать работу над 12-м пакетом санкций против России. В том числе против "Росатома".

Недавно Bloomberg сообщила, что Европейский союз готовится к борьбе за то, что должен быть включен в его 12-й пакет санкций из-за войны России против Украины.

Недавно правительство Эстонии одобрило предложения по 12-му пакету санкций против РФ. Среди них есть предложения о введении полного торгового эмбарго.

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