Госфонд регионального развития тестируют как инструмент по модели политики сплоченности ЕС, - Шуляк

Несмотря на декларирование намерений по выделению Государственному фонду регионального развития (ГФРР) в период с 2026 по 2028 год 90 млрд грн. Нынешнее реальное финансирование базового финансового инструмента поддержки регионов составляет лишь 1 млрд грн на 2025 год.

Об этом во время форума "ГФРР-2025: новые возможности Украины для членства в ЕС. Раздел 22", организованного Украинским институтом международной политики при поддержке Международного фонда "Возрождение", сообщила Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина .

Однако несмотря на то, что ГФРР из-за войны был три года на паузе, в течение 2026 года он должен стать своего рода пилотом, что позволит достаточно быстро приблизить национальные процедуры ко всем стандартам, которые применяются в Европейском Союзе согласно разделу 22.

Она убеждена, что 2025 год станет тестовым годом для перехода от "финансирования объектов" к программному управлению по евростандартам. Речь идет о прозрачном отборе, публичном мониторинге и отчетности, а также о формировании кадровых подразделений на местах. При этом ресурс ограничен - всего 1 млрд грн на 2025 год и до 50 млн грн на каждый проект до конца года. Однако именно эти рамки, отметила Шуляк, должны показать, готовы ли регионы работать по модели совместного управления ЕС.

"ГФРР запускают как пилот, который приблизит национальные процедуры к стандартам раздела 22 ЕС и новой архитектуры политики сплоченности. То есть мы не ждем следующего финансового периода ЕС 2028-2034, стартуем уже сейчас, чтобы быстро учиться, анализировать опыт и делать собственные шаги, чтобы инструмент работал максимально эффективно", - отметила нардеп.

Преимущества Государственного фонда регионального развития для будущего членства в ЕС следующие:

Внедрение прозрачной системы управления, отбора и мониторинга средств, направленных на развитие региональной политики.

Формирование институциональной базы на национальном уровне путем создания подразделений и отдельных учреждений, ответственных за поддержку Государственного фонда регионального развития.

Развитие потенциала на национальном уровне в управлении программами и конкурсами, а также мониторинга их реализации.

Подготовка человеческих ресурсов, которые в будущем будут ответственны за управление программами ЕС в рамках политики сплочения через систему делегированного управления.

По словам Шуляк, ключевой акцент - институциональная способность громад, поэтому главным риском является не сумма средств и сбор отчетов об их использовании, а качество команд на местах. Нужно, пояснила парламентарий, реагировать на данные, корректировать управленческие решения, выстраивать эффективный мониторинг и публично отчитываться. Поэтому именно в 2025 году скорость и дисциплина реализации покажут, какие правила следует менять в следующем году.

Елена Шуляк отметила, что обновленное в августе постановление правительства убрало депутатские комиссии и расширило круг участников отбора - органы местного самоуправления, ассоциации, гражданское общество, экспертов. Благодаря этому можно построить целую систему: как прозрачно отбирать проекты, как осуществлять мониторинг и как публично отчитываться.

"В то же время нынешние правила имеют временные ограничения, поэтому задача - зафиксировать устойчивую модель в законе. Нужно так закрепить процедуры, чтобы уже нельзя было свернуть с этого пути. Мы уменьшаем риски отката, синхронизируясь с рекомендациями Еврокомиссии", - объяснила Елена Шуляк.

При этом парламентарий отметила, что несмотря на наличие бюджетной декларации на 2026-2028 годы с намерениями выделить на ГФРР 90 млрд грн до 2028 года, реальное финансирование пока скромнее. Тем не менее, 2025 год является в своем году экспериментом и высокой скоростью, по итогам которого правительство должно откорректировать процедуры на 2026 год. В рамках такого пилота, убеждена Шуляк, можно будет сделать выводы и изменить правила там, где это нужно.

"Отдельный блок - работа с человеческим капиталом и методиками. Комитет подписал меморандум о сотрудничестве с научным сообществом НАН Украины. Научный потенциал нужен не для формальностей, а чтобы стандартизировать оценивание, усилить мониторинг и KPI. Это повысит качество управления программами ЕС в модели совместного управления", - подытожила Елена Шуляк.