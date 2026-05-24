Без госфинансирования с 2018-го. Почему Украина осталась без космической программы

Главное: Блокировка программ: Государственной космической программы нет с 2018 года из-за незавершенных проектов прошлых лет и расследования по бюджетным средствам.

Государственной космической программы нет с 2018 года из-за незавершенных проектов прошлых лет и расследования по бюджетным средствам. Гражданский космос во время войны: Институт специализируется на задачах восстановления, анализе последствий подрыва Каховской ГЭС, опустынивании и мониторинге почв.

Институт специализируется на задачах восстановления, анализе последствий подрыва Каховской ГЭС, опустынивании и мониторинге почв. Кадровый кризис: Из-за низких заработных плат и отсутствия престижа в науке не хватает молодежи.

Почему нет денег и государственной космической программы

Последняя государственная космическая программа закончилась в 2018-м году. Новые проекты разрабатывали, но в Верховную Раду, которая должна была их утвердить, так и не внесли. По словам Федорова, здесь есть несколько причин, связанных с прежними неудачами отрасли.

"Например, проект "Антарес", сотрудничество с Бразилией на космодроме Алкантара и спутник "Лыбидь" не были успешно завершены. Специальная следственная комиссия даже расследовала, куда ушли бюджетные средства и почему нет ожидаемых результатов. Но проблема не только в деньгах - были еще и различные неудачи в разработках", - отметил он.

Несмотря на это, эксперт отмечает, что отрасль надо развивать, потому что "без собственных космических средств невозможно обеспечить полноценную безопасность государства".

Кризис с кадрами: в науке не хватает молодежи

Хроническое недофинансирование привело к тому, что в Институте почти не осталось молодых специалистов. Ставки в учреждении небольшие, поскольку Национальная академия наук не финансируется должным образом.

"С научными кадрами катастрофа, а в космической отрасли - тем более. Молодые ученые есть, но их очень мало. Часть из них работает сразу в нескольких учреждениях. Это скорее остатки кадрового потенциала", - резюмировал Федоров.

По мнению эксперта, если тенденция будет продолжаться, то Украина останется без молодых ученых. При этом проблема не только в оплате труда, но и в том, что исчезли престиж науки и перспективы для молодых исследователей.

Чем занимается Институт космических исследований

Несмотря на отсутствие программы, Институт космических исследований продолжает работать. Учреждение является сугубо академическим, а его основная специализация - "ближний космос", то есть околоземное пространство.

Работа включает фундаментальные исследования, развитие ІТ-технологий, изучение космической плазмы, борьбу с космическим мусором и проекты стыковки на орбите.

Во время войны ученые фокусируются на прикладных гражданских задачах восстановления, развития, мониторинга и анализа убытков.

"За последние годы выполнили много работ, связанных с югом Украины: анализом последствий подрыва Каховской ГЭС, процессов опустынивания и других экологических изменений. Также занимаемся оценкой состояния земель, их классификацией, мониторингом всходов и процессов деградации почв. Сотрудничаем с Гидрометцентром и профильными институтами по прогнозам урожайности", - рассказал Федоров.

Данные института используют Госстат и Минэкономики, однако полноценной системы прогнозирования на национальном уровне нет, ведь для этого нужна поддержка государства и большие ресурсы.

При своих исследованиях Институт использует спутниковые данные европейской группировки Sentinel, изредка NASA и частных компаний.