В Госдепе заверили, что США поддерживают предоставление Украине систем ПВО

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс во время брифинга .

По ее словам, США являются "самым большим сторонником и защитником Украины".

"Мы хотим, чтобы они имели средства противовоздушной обороны. Мы хотим, чтобы они были способны противостоять ракетам, летящим на них. Мы знаем, что обсуждался вопрос о том, чтобы наши европейские партнеры, которые имеют эти системы, передали их Украине. Существует ряд различных переговоров и аспектов, связанных с такой динамикой, которые не касаются Госдепа. Речь идет о боеприпасах, закупке и всем остальном", - сказала Брюс.

Она отметила, что США привержены тому, чтобы война в Украине закончилась.

"Я не могу говорить о деталях, и я, конечно, не могу утверждать, что мы не позволяем Украине что-то делать. Наоборот, всегда было наоборот. Наша цель - сделать так, чтобы эта война закончилась, и мы продолжаем сосредотачиваться на этом", - пресс-секретарь Госдепа.