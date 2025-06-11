У Держдепі запевнили, що США підтримують надання Україні систем ППО
Адміністрація президента США Дональда Трампа підтримує надання Україні систем протиповітряної оборони, необхідних їй для відбиття масованих російських атак.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс під час брифінгу.
За її словами, США є "найбільшим прихильником і захисником України".
"Ми хочемо, щоб вони мали засоби протиповітряної оборони. Ми хочемо, щоб вони були здатні протистояти ракетам, що летять на них. Ми знаємо, що обговорювалося питання про те, щоб наші європейські партнери, які мають ці системи, передали їх Україні. Існує низка різних переговорів і аспектів, пов’язаних з такою динамікою, які не стосуються Держдепу. Йдеться про боєприпаси, закупівлю і все інше", - сказала Брюс.
Вона зазначила, що США віддані тому, щоб війна в Україні закінчилася.
"Я не можу говорити про деталі, і я, звичайно, не можу стверджувати, що ми не дозволяємо Україні щось робити. Навпаки, завжди було навпаки. Наша мета - зробити так, щоб ця війна закінчилася, і ми продовжуємо зосереджуватися на цьому", - речниця Держдепу.
ППО для України
Нагадаємо, ще влітку 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем ППО Patriot, щоб повністю закрити повітряний простір.
Уже цього року він сказав, що Україна готова закупити у США зброю і системи ППО на суму 30-50 млрд доларів. Зокрема, йшлося про придбання 10 установок Patriot або отримання ліцензії на їхнє виробництво.
У квітні Зеленський повідомив, що доручив українському МЗС спробувати досягти згоди від США щодо купівлі Patriot.
Однак днями Зеленський заявив, що Україна досі чекає відповідь США на пропозицію купити системи ППО.
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