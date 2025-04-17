В США закрыли центр, разоблачавший пропаганду России, Ирана и Китая

Руководитель ведомства отметил, что в течение последнего десятилетия "американцев оговаривали, увольняли, обвиняли и даже сажали в тюрьму за то, что они просто выражали свое мнение", и добавил, что "сегодня это закончится".

"Я объявляю о закрытии отдела Государственного департамента по противодействию иностранным информационным манипуляциям и вмешательству (R/FIMI), ранее известного как Центр глобального взаимодействия (GEC). Он стоил налогоплательщикам более 50 миллионов долларов в год и активно замалчивал и цензурировал голоса американцев, которым они должны были служить", - написал Рубио.

Исполнительный директор Фонда "За свободу онлайн" Майк Бенц сообщил, что Госдепартамент 16 апреля отправил в отпуск всех 30 штатных сотрудников остатков R/FIMI, ликвидировал все 50 штатных должностей и направил в Конгресс сообщение о прекращении существования R/FIMI и его финансирования в размере 65 миллионов долларов.

Центр глобального взаимодействия (GEC) был сформирован в 2016 году. Он занимался противодействием иностранной пропаганде и дезинформации, в частности со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи.