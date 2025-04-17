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У США закрили центр, що викривав пропаганду Росії, Ірану та Китаю

Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Керівництво Державного департаменту США ліквідувало Центр, що викривав пропаганду авторитарних режимів. Його назвали "загрозою для свободи слова".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо на сайті Держдепартаменту.

Очільник відомства зазначив, що впродовж останнього десятиліття "американців обмовляли, звільняли, звинувачували і навіть ув'язнювали за те, що вони просто висловлювали свою думку", і додав, що "сьогодні це закінчиться".

"Я оголошую про закриття відділу Державного департаменту з протидії іноземним інформаційним маніпуляціям та втручанню (R/FIMI), раніше відомого як Центр глобальної взаємодії (GEC). Він коштував платникам податків понад 50 мільйонів доларів на рік і активно замовчував та цензурував голоси американців, яким вони мали служити", - написав Рубіо.

Виконавчий директор Фонду "За свободу онлайн" Майк Бенц повідомив, що Держдепартамент 16 квітня відправив у відпустку всіх 30 штатних співробітників залишків R/FIMI, ліквідував всі 50 штатних посад і направив до Конгресу повідомлення про припинення існування R/FIMI та його фінансування в розмірі 65 мільйонів доларів.

Центр глобальної взаємодії (GEC) був сформований у 2016 році. Він займався протидією іноземній пропаганді та дезінформації, зокрема з боку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Скорочення іноземної допомоги

Адміністрація президента США Дональда Трампа масово скорочує відомства і програми, що опікуються зовнішньополітичними питаннями.

Зокрема, нещодавно Держдепартамент скасував 139 грантів на загальну суму 214 млн доларів. Більша частина з них займалася пропагандою у сфері ЗМІ в країнах колишнього СРСР та країнах з авторитарними режимами.

Раніше Трамп призупинив на 90 днів усю фінансову допомогу за кордоном. Це призвело до припинення діяльності Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Відомство реорганізовують, частина його повноважень відійде до Держдепартаменту.

Крім того, США можуть закрити велику кількість посольств у багатьох країнах світу.

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Державний департамент США