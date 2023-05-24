В Госдепе не верят вбросам об использовании оружия США в Белгородской области РФ

В Государственном департаменте США считают появившиеся информсообщения в соцсетях о якобы использовании бойцами "РДК" и Легиона "Свобода России" американского оружия во время операции в Белгородской области РФ - неправдивыми.

Об этом заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга 23 мая.

"Мы видели некоторые сообщения, распространяемые в социальных сетях, где утверждается, что в этих атаках использовалось оружие, поставленное США. Я скажу - на данный момент мы скептичны относительно правдивости данных сообщений", - подчеркнул чиновник.

Также Миллер отметил, что Штаты не одобряют удары по территории РФ, в том числе с использованием американского оружия, при этом Украина имеет право самостоятельно решать, как защищаться от российской полномасштабной военной агрессии.

"Как я уже говорил накануне, мы не одобряем удары внутри России, и мы четко даем это понять. Но, как мы тоже говорили, именно от Украины зависит, как вести эту войну", - заявил он.

При этом спикер Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер заявил, что Штаты мониторят информацию об использовании американского оружия в России, и "пристально следит" за ней.

"Мы можем подтвердить, что правительство США не согласовало никакой передачи вооружения третьей стороне, военизированной группировкой вне Вооруженных сил Украины. Также украинская сторона не просила о каких-либо передачах", - указал он.

Операция в Белгородской области

Воюющие на стороне Украины бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) утром 22 мая организовали рейд в Белгородскую область РФ. В тот же день они заявили, что захватили военную технику, в частности российский БТР-82А. По данным интерактивной карты DeepState, по состоянию утро 23 мая, операция охватила уже более 30 кв. км.

Как отмечают в Главном управлении разведки Минобороны Украины, "РДК" и "ЛСР" состоят исключительно из граждан РФ, и начали они операцию с целью "освобождения этих территорий от путинского режима" и для создания демилитаризованной зоны в приграничных районах РФ.

23 мая источник РБК-Украина в ГУР рассказал, что Россия перебрасывает часть войск с фронта для обороны Белгородской области. В этом регионе вчера ввели контртеррористическую операцию, которая сегодня уже была отменена. При этом операция "РДК" и "ЛСР" в Белгородской области - продолжается.

Сегодня в Минобороны РФ заявили о якобы уничтожении "украинских формирований", которые зашли на территорию Белгородской области, и что потери диверсантов составили "более 70 человек, 4 боевые бронированные машины и 5 пикапов". Однако бойцы "ЛСР" опровергли такие сообщения, и заявили об уничтожении мотострелковой роты россиян, в которую обычно входят около 150 солдат.