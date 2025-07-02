В Госдепе США сделали заявление о приостановке поставок оружия Украине

Брюс отметила, что Госдеп США не принимает решений о поставках Украине оружия. Поэтому за детальным комментарием насчет приостановки помощи необходимо обращаться к Пентагону.

"Стоит повторить, что приоритетом президента Трампа остается прекращение войны между Россией и Украиной путем достижения прочного мирного урегулирования, начиная с немедленного прекращения огня", - добавила она.

Спикер Госдепа также обратила внимание на то, что слухи о том, что Украина узнала о приостановке помощи из СМИ, являются "неверными".

"Наши каналы связи с Украиной всегда были надежными. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Но это, очевидно, разговор, который произошел из-за важности этого проекта для Соединенных Штатов. Мы были самым большим сторонником Украины в эмоциональном, военном и финансовом плане, и на то есть причина", - добавила она.

Брюс напомнила заверение Пентагона в том, что у США есть "надежные варианты" продолжения помощи Украине.