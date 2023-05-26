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В Госдепе США заявили, что Украине по силам восстановить государственные границы 1991 года

Фото: украинские военные (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Украина имеет все возможности для того, чтобы освободить временно оккупированные Россией территории и восстановить границы 1991 года.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

В Госдепартаменте Соединенных Штатов отметили, что у Украины есть право и возможности на восстановления собственных границ, в том числе на возврат оккупированного полуострова Крым.

"Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности", - сказал спикер Госдепа в ответ на вопрос, направлена ли помощь США на восстановление Украиной границ 1991 года.

Помощь США для Украины

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму до 300 миллионов долларов. Ожидается, что партнеры передадут больше управляемых реактивных снарядов залпового огня для пусковых установок HIMARS, а также боеприпасы.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что Америка передала Украине почти 100% необходимой для контрнаступления техники.

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