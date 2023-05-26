В Госдепе США заявили, что Украине по силам восстановить государственные границы 1991 года

Украина имеет все возможности для того, чтобы освободить временно оккупированные Россией территории и восстановить границы 1991 года.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

В Госдепартаменте Соединенных Штатов отметили, что у Украины есть право и возможности на восстановления собственных границ, в том числе на возврат оккупированного полуострова Крым. "Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности", - сказал спикер Госдепа в ответ на вопрос, направлена ли помощь США на восстановление Украиной границ 1991 года. Помощь США для Украины