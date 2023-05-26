У Держдепі США заявили, що Україні під силу відновити державні кордони 1991 року

Україна має всі можливості для того, щоб визволити тимчасово окуповані Росією території та відновити кордони 1991 року.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

У Держдепартаменті Сполучених Штатів зазначили, що в України є право та можливості для відновлення власних кордонів, в тому числі повернення окупованого півострова Крим. "Ми підтримуємо Україну в захисті її суверенітету й територіальної цілісності", - сказав речник Держдепу у відповідь на запитання, чи спрямована допомога США на відновлення Україною кордонів 1991 року. Допомога США для України