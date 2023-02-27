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В Госдепе США отреагировали на планы Китая принять визит Лукашенко: Углубляет взаимодействие с РФ

Фото: Представитель Госдепартамента США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Олег Васкив

Планы Китая принять визит белорусского диктатора Александра Лушенко являются еще одним подтверждением того, как Пекин пытается усилить свое взаимодействие с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственного департамента США Неда Прайса во время брифинга 27 февраля.

"Тот факт, что КНР сейчас взаимодействует с Лукашенко, который фактически уступил России суверенитет (собственного государства - ред.), является еще одним элементом того, как Китай углубляет взаимодействие с РФ и всеми вовлеченными и поддерживающими жестокую российскую войну против Украины", - отметил дипломат.

Прайс также указал, что визит Лукашенко в Пекин лишь подтверждает беспокойство, которое Соединенные Штаты высказывали ранее о намерениях китайского руководства углубить связи с Москвой.

Напомним, Китай готовится к встрече с Лукашенко после обнародования "мирного плана" по поводу войны в Украине.

К слову, 24 февраля МИД КНР опубликовал документ под названием "Позиция Китая относительно политического урегулирования украинского кризиса".

Подробнее о "мирном плане" Китая, как на него реагируют в Украине и на Западе - в материале РБК-Украина.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китаю придется заплатить "реальную цену", если он продолжит поддерживать Россию.

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