В Госдепе США объяснили, почему не все американские компании покинули рынок РФ

До сих пор есть американские компании, которым не запрещается вести бизнес в России. В частности, во всех санкциях США против страны-агрессора были исключения по поставкам продовольствия и медицинских средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера во время брифинга .

"Мы не видим конфликта США с российским народом", - сказал Миллер, отвечая на вопрос о том, соответствует ли политике изоляции то, что некоторые американские компании все еще могут работать в России.

Представитель Госдепа подчеркнул, что именно по этой причине предприятиям, которые поставляют россиянам продукты питания или фармацевтические товары, не запретили вести бизнес в РФ.

"Мы нацелили наши санкции, наш экспортный контроль на сектора российской экономики, подпитывающих российскую военную машину, и мы будем продолжать это делать", - отметил Миллер.

Он также подчеркнул, что каждый бизнес должен самостоятельно принять решение о работе в России, учитывая операционные, правовые и репутационные риски.

Миллер также отметил, что после полномасштабного вторжения России в Украину ряд американских международных компаний рассмотрели юридические аспекты, изучили репутационный риск и решили, что эти риски слишком высоки, чтобы продолжать работать в России. Кроме того, страна-агрессорка приняла такие ограничительные законы, которые помешали ряду предприятий работать.

Таким образом, по его словам, уже более тысячи американских компаний вышли с рынка России.

Санкции США против России

Недавно США ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения попали фабрики, банки и суда.

Позже Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против международной сети, помогающей Ирану производить беспилотники. Под ограничения попали компании из России.

Также законодатели Соединенных Штатов Америки предложили законопроект, в котором призывают расширить санкции против Северной Кореи из-за ее поддержки войны Российской Федерации.