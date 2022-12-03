В Госдепе США назвали цель введения лимита цен на российскую нефть
Целью введения ограничений цен на российскую нефть является сокращение доходов, которые глава Кремля Владимир Путин получает по всему миру для продолжения войны в Украине.
Об этом в ходе встречи с украинскими журналистами заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает РБК-Украина.
"Цель здесь состоит в том, чтобы по мере того, как Европа отвыкает от российской нефти и накладывает на нее определенные ограничения, мы коллективно продолжали сокращать доходы, которые Путин получает от нефти, не только в Европе, но и во всем мире", - заявила Нуланд.
По ее словам, когда ряд государств устанавливает предельную цену, то и другие страны, импортирующие российскую нефть и платящие сегодня 85 или 90 долларов за баррель, не захотят страховать контракты на сумму, превышающую 60 долларов.
"Это будет иметь двойной эффект. Это нужно для того, чтобы удержать на рынке российскую нефть, которая нам нужна для того, чтобы цены не выросли в результате сокращения предложени. А также чтобы снизить цену, которую все готовы платить за российскую нефть", - добавила чиновница.
Напомним, 2 декабря страны Евросоюза согласовали установление максимальной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. После этого аналогичное решение приняли страны G7 и Австралия.
Также мы писали, что Венгрию освободили от введения предельной цены на российскую нефть.
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