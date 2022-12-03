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У Держдепі США назвали мету запровадження ліміту цін на російську нафту

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Київ, Субота 03 грудня 2022 21:13
У Держдепі США назвали мету запровадження ліміту цін на російську нафту Фото: Вікторія Нуланд, заступник держсекретаря США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Метою запровадження обмежень цін на російську нафту є скорочення доходів, які глава Кремля Володимир Путін отримує у всьому світі для продовження війни в Україні.

Про це під час зустрічі з українськими журналістами заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, передає РБК-Україна.

"Метою тут є те, щоб у міру того, як Європа відвикає від російської нафти і накладає на неї певні обмеження, ми колективно продовжували скорочувати доходи, які Путін отримує від нафти, не тільки в Європі, а й у всьому світі", - заявила Нуланд.

За її словами, коли низка держав встановлює граничну ціну, то й інші країни, які імпортують російську нафту і сплачують сьогодні 85 або 90 доларів за барель, не захочуть страхувати контракти на суму понад 60 доларів.

"Це матиме подвійний ефект. Це потрібно для того, щоб утримати на ринку російську нафту, яка нам потрібна для того, щоб ціни не зросли в результаті скорочення пропозиції. А також щоб знизити ціну, яку всі готові платити за російську нафту", - додала чиновниця.

Нагадаємо, 2 грудня країни Євросоюзу погодили встановлення максимальної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Після цього аналогічне рішення ухвалили країни G7 та Австралія.

Також ми писали, що Угорщину звільнили від запровадження граничної ціни на російську нафту.

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