У Держдепі США назвали мету запровадження ліміту цін на російську нафту

Метою запровадження обмежень цін на російську нафту є скорочення доходів, які глава Кремля Володимир Путін отримує у всьому світі для продовження війни в Україні.

Про це під час зустрічі з українськими журналістами заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, передає РБК-Україна .

"Метою тут є те, щоб у міру того, як Європа відвикає від російської нафти і накладає на неї певні обмеження, ми колективно продовжували скорочувати доходи, які Путін отримує від нафти, не тільки в Європі, а й у всьому світі", - заявила Нуланд.

За її словами, коли низка держав встановлює граничну ціну, то й інші країни, які імпортують російську нафту і сплачують сьогодні 85 або 90 доларів за барель, не захочуть страхувати контракти на суму понад 60 доларів.

"Це матиме подвійний ефект. Це потрібно для того, щоб утримати на ринку російську нафту, яка нам потрібна для того, щоб ціни не зросли в результаті скорочення пропозиції. А також щоб знизити ціну, яку всі готові платити за російську нафту", - додала чиновниця.