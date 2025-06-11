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В Госдепе похвалили новый обмен пленными между Украиной и РФ

Фото: спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты приветствуют последний обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом заявила спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг 10 мая.

По ее словам, президент Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио "уже давно говорят, что единственное настоящее решение возможно только через прямые переговоры между сторонами".

Она также подтвердила, что американская сторона остается в тесном контакте с обеими сторонами на самом высоком уровне.

Кроме того, Брюс положительно прокомментировала последние обмены пленными между Украиной и Россией, в частности тяжелоранеными и молодыми пленными в возрасте до 25 лет, а также возвращение тел погибших военных.

"Все, что я могу сказать - это что мы приветствуем этот прогресс на данном этапе", - сказала представитель Госдепартамента.

Большой обмен пленными между Украиной и РФ

По итогам второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня, украинская и российская стороны договорились об обмене пленными в формате "6000 на 6000".

9 июня состоялся первый этап обмена, во время которого стороны обменялись тяжелоранеными, больными и молодыми солдатами от 18 до 25 лет.

У некоторых украинских военных, которых вернули из плена, серьезные травмы и не могут передвигаться самостоятельно.

В ГУР отказались назвать количество освобожденных военных, чтобы не навредить общему процессу.

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Обмен пленными