В ГУР объяснили, почему Украина не называет количество освобожденных из российского плена
Представители Украины намеренно не называют количество защитников, возвращенных из российского плена в рамках большого обмена. Ведь любые комментарии влияют на процесс.
Как сообщает РБК-Украина, об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона.
"Сегодня, в том числе по-живому, переговоры в чрезвычайно сложных условиях продолжались все эти дни, они сопровождались активной информационной атакой со стороны врага, дезинформационной компанией, попыткой давления на родных наших пленных защитников. Мы не комментируем сейчас цифры, и это очень важно. Я отдельно хотел бы подчеркнуть, пока не завершится обмен, важно не комментировать конкретные цифры", - сказал Юсов.
Он также обратился к экспертам, а также анонимным Telegram-каналам и источникам с призывом не распространять любые непроверенные данные по обмену пленными.
"Если вы действуете в интересах Украины и заботитесь об интересах наших защитников, не распространяйте непроверенные данные, не комментируйте цифры, пока все этапы сейчас не завершатся. Это непосредственно влияет на процессы", - подчеркнул представитель ГУР.
Обмен пленными между Украиной и РФ
Напомним, сегодня, 10 июня, Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Удалось освободить тяжелораненых и раненых воинов из отдельных категорий, согласованных на переговорах в Стамбуле 2 июня.
Из плена вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, СБС, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.
Также среди освобожденных сегодня защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет. Кроме представителей солдатского и сержантского состава, удалось освободить и офицеров.
Все освобожденные из российского плена имеют тяжелые ранения и тяжелые болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных диагностирован гепатит и туберкулез.
Как отметили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, поскольку 66-й обмен пленными продолжается, из соображений безопасности операции окончательные цифры освобожденных будут обнародованы после завершения обменного процесса.
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