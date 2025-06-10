В ГУР объяснили, почему Украина не называет количество освобожденных из российского плена

Представители Украины намеренно не называют количество защитников, возвращенных из российского плена в рамках большого обмена. Ведь любые комментарии влияют на процесс.

"Сегодня, в том числе по-живому, переговоры в чрезвычайно сложных условиях продолжались все эти дни, они сопровождались активной информационной атакой со стороны врага, дезинформационной компанией, попыткой давления на родных наших пленных защитников. Мы не комментируем сейчас цифры, и это очень важно. Я отдельно хотел бы подчеркнуть, пока не завершится обмен, важно не комментировать конкретные цифры", - сказал Юсов.

Он также обратился к экспертам, а также анонимным Telegram-каналам и источникам с призывом не распространять любые непроверенные данные по обмену пленными.

"Если вы действуете в интересах Украины и заботитесь об интересах наших защитников, не распространяйте непроверенные данные, не комментируйте цифры, пока все этапы сейчас не завершатся. Это непосредственно влияет на процессы", - подчеркнул представитель ГУР.