У Держдепі похвалили новий обмін полоненими між Україною та РФ

За її словами, президент Дональд Трамп і державний секретар Марко Рубіо "вже давно говорять, що єдине справжнє рішення можливе лише через прямі переговори між сторонами".

Вона також підтвердила, що американська сторона залишається в тісному контакті з обома сторонами на найвищому рівні.

Крім того, Брюс позитивно прокоментувала останні обміни полоненими між Україною та Росію, зокрема тяжкопораненими та молодими полоненими віком до 25 років, а також повернення тіл загиблих військових.

"Все, що я можу сказати - це що ми вітаємо цей прогрес на даному етапі", - сказала речник Держдепартаменту.