ua en ru
Вт, 10 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

ГУР о состоянии освобожденных из плена РФ: некоторые не могут передвигаться самостоятельно

Вторник 10 июня 2025 21:41
UA EN RU
ГУР о состоянии освобожденных из плена РФ: некоторые не могут передвигаться самостоятельно Фото: представитель Главного управления разведки Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украинских военных вернули из российского плена в критическом состоянии. Многие из них имеют серьезные травмы, болезни, а некоторые даже не могут передвигаться самостоятельно.

Как сообщает РБК-Украина, об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, многие украинские защитники вернули из российского плена с ампутированными конечностями, проблемами со зрением, инфекциями и хроническими болезнями. Некоторые защитники даже не могут передвигаться самостоятельно, поэтому по прибытию в Украину их сразу же забрала скорая.

"Очень тяжелые условия. Вы на кадрах видите в каком состоянии наши пленные, но многих на кадрах не видно. Потому что они сразу поехали в каретах скорой помощи и не могут передвигаться самостоятельно", - рассказал Юсов.

Обмен пленными

Напомним, во вторник, 10 июня, Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Удалось освободить тяжелораненых и раненых воинов из отдельных категорий, согласованных на переговорах в Стамбуле 2 июня.

Как рассказали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, на родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, СБС, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.

Также среди освобожденных сегодня защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет. Кроме представителей солдатского и сержантского состава, удалось освободить и офицеров.

Все освобожденные защитники имеют тяжелые ранения и тяжелые болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных диагностирован гепатит и туберкулез.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУР Обмен пленными Война в Украине
NEWS
Киев в дыму, пожары тушит вертолет: репортаж РБК-Украина после массированного налета дронов
Киев в дыму, пожары тушит вертолет: репортаж РБК-Украина после массированного налета дронов
DAILY
Суд для Путина: когда заработает Трибунал и кого будут судить за войну против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Суд для Путина: когда заработает Трибунал и кого будут судить за войну против Украины