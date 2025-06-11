В Госдепе похвалили новый обмен пленными между Украиной и РФ

Об этом заявила спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг 10 мая.

По ее словам, президент Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио "уже давно говорят, что единственное настоящее решение возможно только через прямые переговоры между сторонами".

Она также подтвердила, что американская сторона остается в тесном контакте с обеими сторонами на самом высоком уровне.

Кроме того, Брюс положительно прокомментировала последние обмены пленными между Украиной и Россией, в частности тяжелоранеными и молодыми пленными в возрасте до 25 лет, а также возвращение тел погибших военных.

"Все, что я могу сказать - это что мы приветствуем этот прогресс на данном этапе", - сказала представитель Госдепартамента.