У Держдепі похвалили новий обмін полоненими між Україною та РФ
Сполучені Штати вітають останній обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією.
Про це заявила речник Держдепартаменту США Теммі Брюс повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг 10 травня.
За її словами, президент Дональд Трамп і державний секретар Марко Рубіо "вже давно говорять, що єдине справжнє рішення можливе лише через прямі переговори між сторонами".
Вона також підтвердила, що американська сторона залишається в тісному контакті з обома сторонами на найвищому рівні.
Крім того, Брюс позитивно прокоментувала останні обміни полоненими між Україною та Росію, зокрема тяжкопораненими та молодими полоненими віком до 25 років, а також повернення тіл загиблих військових.
"Все, що я можу сказати - це що ми вітаємо цей прогрес на даному етапі", - сказала речник Держдепартаменту.
Великий обмін полоненими між Україною та РФ
За підсумками другого раунду переговорів в Стамбулі 2 червня, українська та російська сторони домовилися про обмін полоненими у форматі "6000 на 6000".
9 червня відбувся перший етап обміну, під час якого сторони обмінялися тяжкопораненими, хворими та молодими солдатами від 18 до 25 років.
Деякі з українських військових, яких повернули з полону, мають серйозні травми та не можуть пересуватися самостійно.
У ГУР відмовилися назвати кількість звільнених військових, щоб не нашкодити загальному процесу.
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