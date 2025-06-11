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У Держдепі похвалили новий обмін полоненими між Україною та РФ

Вашингтон, Середа 11 червня 2025 02:01
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У Держдепі похвалили новий обмін полоненими між Україною та РФ Фото: речник Держдепартаменту США Теммі Брюс (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сполучені Штати вітають останній обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією.

Про це заявила речник Держдепартаменту США Теммі Брюс повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг 10 травня.

За її словами, президент Дональд Трамп і державний секретар Марко Рубіо "вже давно говорять, що єдине справжнє рішення можливе лише через прямі переговори між сторонами".

Вона також підтвердила, що американська сторона залишається в тісному контакті з обома сторонами на найвищому рівні.

Крім того, Брюс позитивно прокоментувала останні обміни полоненими між Україною та Росію, зокрема тяжкопораненими та молодими полоненими віком до 25 років, а також повернення тіл загиблих військових.

"Все, що я можу сказати - це що ми вітаємо цей прогрес на даному етапі", - сказала речник Держдепартаменту.

Великий обмін полоненими між Україною та РФ

За підсумками другого раунду переговорів в Стамбулі 2 червня, українська та російська сторони домовилися про обмін полоненими у форматі "6000 на 6000".

9 червня відбувся перший етап обміну, під час якого сторони обмінялися тяжкопораненими, хворими та молодими солдатами від 18 до 25 років.

Деякі з українських військових, яких повернули з полону, мають серйозні травми та не можуть пересуватися самостійно.

У ГУР відмовилися назвати кількість звільнених військових, щоб не нашкодити загальному процесу.

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Обмін полоненими
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