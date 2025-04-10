В Госдепе подтвердили отставку посла США в Украине

"Она возвращается домой. Да. Так что это официально", - сказала Брюс.

На вопрос, оказывали ли на Бринк давление или давали указания не упоминать Россию в контексте атак на Украину, пресс-секретарь Госдепа ответила, что не знает ничего подобного.

Стоит отметить, что вероятно вопрос касался комментария Бринк в соцсети Х об атаке на Кривой Рог, когда она не указала, что ракета была российской.

В комментарии CNN представитель Госдепа объяснил отставку Бринк с должности посла в Украине длительным пребыванием в зоне боевых действий.

"Она была послом там (в Украине - ред.) три года - это много для зоны боевых действий", - сказал он.

Чиновник отметил, что "война продолжается слишком долго".

"Настоящий вопрос - готовы ли россияне и украинцы сделать все необходимое, чтобы завершить эту войну", - добавил представитель Госдепа