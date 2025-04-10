В Госдепе подтвердили отставку посла США в Украине

Бриджит Бринк уходит с должности посла Соединенных Штатов Америки в Украине. Эту информацию подтвердили в Государственном департаменте США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Госдепа США Тэмми Брюс.
"Она возвращается домой. Да. Так что это официально", - сказала Брюс.
На вопрос, оказывали ли на Бринк давление или давали указания не упоминать Россию в контексте атак на Украину, пресс-секретарь Госдепа ответила, что не знает ничего подобного.
Стоит отметить, что вероятно вопрос касался комментария Бринк в соцсети Х об атаке на Кривой Рог, когда она не указала, что ракета была российской.
В комментарии CNN представитель Госдепа объяснил отставку Бринк с должности посла в Украине длительным пребыванием в зоне боевых действий.
"Она была послом там (в Украине - ред.) три года - это много для зоны боевых действий", - сказал он.
Чиновник отметил, что "война продолжается слишком долго".
"Настоящий вопрос - готовы ли россияне и украинцы сделать все необходимое, чтобы завершить эту войну", - добавил представитель Госдепа
Напомним, сегодня CBS News сообщило, что посол США в Украине Бриджит Бринк планирует покинуть свой пост досрочно.
По данным источников издания, Бринк пока не подавала официальных документов об отставке, но уже делала "прощальные звонки" коллегам.
Один из неназванных высокопоставленных чиновников США рассказал изданию, что ее отставка вызвана "сочетанием личных и политических проблем", включая недавние увольнения в Агентстве США по международному развитию (USAID). В частности, речь идет о том, что Бринк работает в Киеве без своей семьи.
При этом госсекретарь США Марко Рубио хотел оставить Бринк на посту посла в Украине и отклонил первое заявление об отставке, которое она подала в январе в рамках стандартной ротации кадров между администрациями.
Также напомним, на прошлой неделе Бринк, реагируя на ракетный удар по Кривому Рогу в соцсети X, даже не упомянула причастность России к атаке. Она указала, что такой удар - очередное доказательство, почему войну нужно прекратить.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его "неприятно удивила" реакция Бринк на удар по Кривому Рогу. Он назвал такую реакцию слабой.
Уже на следующий день Бринк снова отреагировала на террористический удар по Кривому Рогу, уточнив, что в нем виновата Россия.
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