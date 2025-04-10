У Держдепі підтвердили відставку посла США в Україні

"Вона повертається додому. Так. Тож це офіційно", - сказала Брюс.

На запитання, чи чинили на Брінк тиск або давали вказівки не згадувати Росію у контексті атак на Україну, речниця Держдепу відповіла, що не знає нічого подібного.

Варто зазначити, що ймовірно питання стосувалося коментаря Брінк у соцмережі Х про атаку на Кривий Ріг, коли вона не вказала, що ракета була російською.

У коментарі CNN представник Держдепу пояснив відставку Брінк з посади посла в Україні тривалим перебуванням у зоні бойових дій.

"Вона була послом там (в Україні - ред.) три роки - це багато для зони бойових дій", - сказав він.

Чиновник зауважив, що "війна триває занадто довго".

"Справжнє питання - чи готові росіяни та українці зробити все необхідне, щоб завершити цю війну", - додав представник Держдепу



