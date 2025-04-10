Посол США в Украине Бринк хочет уйти в отставку, - CBS News

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

По данным источников издания, Бринк пока что не подавала официальные документы об отставке, но уже делала "прощальные звонки" коллегам.

Сама Бринк и Госдепартамент пока что не отреагировали на просьбу CBS News о комментарии по поводу таких слухов.

Один из неназванных высокопоставленных чиновников США рассказал изданию, что ее отставка вызвана "сочетанием личных и политических проблем", включая недавние увольнения в Агентстве США по международному развитию (USAID). В частности, речь о том, что Бринк работает в Киеве без своей семьи.

При этом госсекретарь США Марко Рубио хотел оставить Бринк на должности посла в Украине и отклонил первоначальное заявление об отставке, которое она подала в январе в рамках стандартной ротации кадров между администрациями.