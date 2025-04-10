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Посол США в Украине Бринк хочет уйти в отставку, - CBS News

Четверг 10 апреля 2025 20:31
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Посол США в Украине Бринк хочет уйти в отставку, - CBS News Фото: Бриджит Бринк, посол США в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Посол США в Украине Бриджит Бринк планирует покинуть свой пост досрочно. Одна из причин - личного характера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

По данным источников издания, Бринк пока что не подавала официальные документы об отставке, но уже делала "прощальные звонки" коллегам.

Сама Бринк и Госдепартамент пока что не отреагировали на просьбу CBS News о комментарии по поводу таких слухов.

Один из неназванных высокопоставленных чиновников США рассказал изданию, что ее отставка вызвана "сочетанием личных и политических проблем", включая недавние увольнения в Агентстве США по международному развитию (USAID). В частности, речь о том, что Бринк работает в Киеве без своей семьи.

При этом госсекретарь США Марко Рубио хотел оставить Бринк на должности посла в Украине и отклонил первоначальное заявление об отставке, которое она подала в январе в рамках стандартной ротации кадров между администрациями.

Невнятная реакция Бринк на удар по Кривому Рогу

Напомним, на прошлой неделе российские оккупанты ударили по Кривому Рогу. Баллистическая ракета с кассетной боевой частью взорвалась в воздухе возле детской площадки. Из-за такой атаки погибли девять детей, также дети были в числе пострадавших.

Посол США в Украине Бриджит Бринк, реагируя на такую трагедию в соцсети X, даже не упомянула причастность России к атаке. Она указала, что такой удар - очередное доказательство, почему войну нужно прекратить.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его "неприятно удивила" реакция Бринк на удар по Кривому Рогу. Он назвал такую реакцию слабой.

Уже на следующий день Бринк вновь отреагировала на террористический удар по Кривому Рогу, уточнив, что в нем виновна Россия.

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