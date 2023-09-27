Госдеп считает, что переговоры между КНДР и Россией насчет оружия продолжаются

В США убеждены, что во время встречи диктаторов Ким Чен Ына и Владимира Путина стороны договаривались о передаче оружия - переговоры по этой теме продолжаются и сейчас.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Мы неоднократно говорили об этом и предупреждали, что переговоры об оружии между Россией и КНДР почти наверняка имели место во время поездки Ким Чен Ына в Россию. И мы считаем, что они продолжаются", - сказал Миллер.

Он добавил, что стороны могут договариваться об обмене: Россия получит оружие, а КНДР - военные технологии. По словам пресс-секретаря Госдепа, это подорвет глобальный режим нераспространения и будет нарушать соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, за которые Россия тоже голосовала.

"Поэтому мы призываем КНДР придерживаться того, о чем она публично заявляла, и воздержаться от поставок оружия России", - заявил Миллер.

Сотрудничество РФ и КНДР

13 сентября Ким Чен Ын встретился с Владимиром Путиным. Основной темой разговора стала передача оружия. До этого западные СМИ не раз сообщали о намерениях России получить артиллерийские боеприпасы в обмен на технологии.

После встречи издание Economist заявило, что КНДР большую часть года поставляет России артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".

Южная Корея пообещала "не стоять в стороне" в случае подтверждения военного сотрудничества между РФ и КНДР, а вскоре ввела санкции против Северной Кореи. Кроме того, они договорились с США и Японией реагировать на угрозы такого сотрудничества.

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