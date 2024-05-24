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Госдеп США: оружие из предыдущих пакетов помощи Украине уже на передовой

Украина, Пятница 24 мая 2024 21:57
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Госдеп США: оружие из предыдущих пакетов помощи Украине уже на передовой Фото: Украина уже получила предварительные пакеты помощи (Министр обороны Украины)
Автор: Карина Левицкая

В США заявили, что Украина уже получила предыдущие пакеты помощи и сейчас они уже на передовой.

Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.

"Помощь из предыдущих пакетов уже дошла до линии фронта, и мы доставим эту новую помощь как можно быстрее, чтобы украинские военные могли использовать ее для защиты своей территории и защиты украинского народа", - заявил Блинкен.

По его словам, как четко дал понять президент США Джо Байден, Соединенные Штаты и международная коалиция, которую они собрали, будут продолжать стоять вместе с Украиной на защите ее свободы.

Напомним, сегодня вечером США объявили пакет помощи Украине. Его общая сумма составляет около 300 млн долларов.

Детальнее о том, что вошло в новый пакет помощи, можно узнать в материале РБК-Украина.

Ранее РБК-Украина сообщало, какую помощь за время полномасштабной войны получала Украина от США. Детальнее об этом, - читайте в материале РБК-Украина.

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