Держдеп США: зброя з попередніх пакетів допомоги Україні вже на передовій

В США заявили, що Україна вже отримала попередні пакети допомоги і нині вони вже на передовій.

Про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США .

"Допомога з попередніх пакетів вже дійшла до лінії фронту, і ми доставимо цю нову допомогу якнайшвидше, щоб українські військові могли використати її для захисту своєї території та захисту українського народу", - заявив Блінкен.

За його словами, як чітко дав зрозуміти президент США Джо Байден, Сполучені Штати та міжнародна коаліція, яку вони зібрали, продовжуватимуть стояти разом з Україною на захисті її свободи.