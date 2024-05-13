Госдеп США о замене Шойгу: демонстрирует отчаяние Путина

Что предшествовало

Напомним, вчера, 12 мая, российский диктатор Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова, который ранее был первым вице-премьером, и советником президента по экономической политике, министром обороны России.

Таким образом Сергей Шойгу, который был главой Минобороны РФ 12 лет, потеряет свою должность. Вместо этого он стал секретарем Совета безопасности РФ.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснял, что такое решение якобы связано с необходимостью инноваций и внедрения новых идей.

Более детально о Белоусове - в материале РБК-Украина.

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