Держдеп США про заміну Шойгу: демонструє відчай Путіна

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 12 травня, російський диктатор Володимир Путін запропонував призначити Андрія Білоусова, який раніше був першим віце-прем'єром, та радником президента з економічної політики, міністром оборони Росії.

Таким чином, Сергій Шойгу, який був головою Міноборони РФ 12 років, втратить свою посаду. Натомість він став секретарем Ради безпеки РФ.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков пояснював, що таке рішення нібито пов'язане із необхідністю інновацій та впровадження нових ідей.

Більш детально про Білоусова - у матеріалі РБК-Україна.

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