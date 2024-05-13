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Держдеп США про заміну Шойгу: демонструє відчай Путіна

Фото: Ведант Пател, представник Держдепу США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Рішення замінити Сергія Шойгу на посади міністра оборони демонструє відчай російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив представник Державного департаменту США Ведант Пател, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, заміна Шойгу на цивільного економіста Андрія Білоусова свідчить про відчай диктатора у спробах продовжувати війну проти України.

Таким чином глава Кремля хоче підготувати свою країну до економічної війни і намагається краще використовувати оборонний бюджет.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 12 травня, російський диктатор Володимир Путін запропонував призначити Андрія Білоусова, який раніше був першим віце-прем'єром, та радником президента з економічної політики, міністром оборони Росії.

Таким чином, Сергій Шойгу, який був головою Міноборони РФ 12 років, втратить свою посаду. Натомість він став секретарем Ради безпеки РФ.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков пояснював, що таке рішення нібито пов'язане із необхідністю інновацій та впровадження нових ідей.

Більш детально про Білоусова - у матеріалі РБК-Україна.

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