Опасный враг Украины. Кто такой Андрей Белоусов и почему Путин снял ради него Шойгу

Российский диктатор Владимир Путин снял с должности министра обороны Сергея Шойгу, который занимал ее в течение 12 лет. На его место предлагается назначить бывшего вице-премьера и советника Путина по экономической политике Андрея Белоусова.

Подробнее о кадровой перестановке, о том, кто такой Белоусов и как это назначение повлияет на войну, - в материале РБК-Украина .

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Шойгу уволен. Кто вместо него

Накануне вечером Путин подал предложения по кандидатурам на должности руководителей силовых ведомств. Среди тех, кого он предложил переназначить, неожиданно не оказалось министра обороны Сергея Шойгу.

Его отдельным указом Путин назначил секретарем Совбеза. Эту должность 16 лет занимал Николай Патрушев, один из приближенных к диктатору силовиков. Причиной отставки последнего указан переход на другую работу.

Согласно российскому законодательству, секретарь Совбеза назначается без консультаций, поэтому кадровое решение сразу вступило в силу. Кандидатуру преемника Шойгу - 65-летнего Андрея Белоусова, который является первым замглавы правительства и ранее был экономическим идеологом Путина - будут обсуждать на Совете Федерации 14 мая.

При этом большинство силовиков сохранят посты. Переназначить предлагается министра внутренних дел Владимира Колокольцева, главу Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина, директора ФСБ Александра Бортникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Также на месте останется многолетний министр иностранных дел Сергей Лавров.

Фото: Сергея Шойгу сняли с должности министра обороны России, которую он занимал 12 лет (Getty Images)

Необходимость смены министра обороны у Путина объяснили тем, что министерство должно быть открытым для инноваций, внедрения новых идей и создания условий по экономической конкурентной способности. Именно поэтому остановились на Белоусове, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества. И поэтому естественно, что на нынешнем этапе президент принял решение, чтобы Министерство обороны возглавил гражданский человек", - сказал он.

При этом Песков добавил, что Белоусов является не просто гражданским человеком, а бывшим министром экономики и помощником Путина по экономическим вопросам. Его назначение не изменит военную составляющую, за которую отвечает начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Также известно, что одновременно Шойгу возглавит Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству и станет заместителем Путина в военно-промышленной комиссии.

Кто такой Андрей Белоусов

Российское независимое издание "Верстка" называет Белоусова экономическим идеологом Путина. Считалось, что он был рычагом влияния Путина в правительстве в противовес премьер-министру Михаилу Мишустину.

Ожидается, что отвечать Белоусов будет за экономику войны, а не за "передвижение стрелочек на карте". Ситуация на фронте завязывается на Генштабе, а новый министр обороны будет присматривать за тылом.

Как пишет "Верстка", Белоусов - сторонник мобилизационной модели экономики, пользуется доверием Путина и "умеет считать деньги". С его приходом приоритетом станет оптимизация военных расходов.

Вероятно, в Кремле недовольны Шойгу из-за затянувшейся войны против Украины. Кроме того, против него играли расточительность и амбиции. А еще Шойгу был "на карандаше" из-за скандала с коррупцией в министерстве. Отметим, в конце апреля задержали замминистра Тимура Иванова, которого обвиняют во взятке свыше 1 млрд рублей (более 12 млн долларов).

Андрей Белоусов в первую очередь является экономистом. Российские СМИ отмечают, что тот многое почерпнул от своего отца Рема Белоусова, который был одним из подвижников председателя совета министров СССР Алексея Косыгина.

В заслуги будущему министру обороны ставят то, что в свое время он привнес в экономику России идеи, связанные с симбиозом государственности и рынка.

Фото: Путин остановился на кандидатуре Андрея Белоусова, чтобы перестроиться на военную экономику (Getty Images)

К такому кадровому решению Путин пришел отчасти потому, что изучает историю и ориентируется на пример бывшего министра обороны США Роберта Макнамары, пишет Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве РФ.

Будучи министром обороны при президентах Джоне Кеннеди и Линдоне Джонсоне в 1960-х годах, Макнамара во время войны во Вьетнаме пересмотрел военные закупки, чтобы повысить эффективность.

Белоусов, впрочем как и Шойгу, приходит в минобороны без военного образования. Поскольку Украина начинает получать десятки миллиардов долларов новой помощи, Москва сталкивается с проблемой максимизации военных расходов, которые растут до исторических уровней. Сейчас они оцениваются в 6,7% ВВП, приближаясь к уровням расходов в СССР в разгар "холодной войны" в 1980-х. Экономический кризис стал одной из главных причин дальнейшего распада Советского Союза.

"Назначение Белоусова является признаком того, что российская экономика превращается в военную экономику", - приводит Bloomberg мнение старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир Андрея Колесникова.

Как реагируют в Украине и мире

Литовский президент Гитанас Науседа называет назначение Белоусова министром обороны России шагом для продолжения войны в Украине. По его мнению, не стоит питать иллюзий о том, что путинский режим готовится к каким-то мирным переговорам. Очеивидно, кремлевский диктатор пытается по максимуму взять на себя инициативу войны.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс подчеркивает, что Шойгу виновен в гибели сотен тысяч российских военных и массовом страдании населения Украины. Но вместо того, чтобы назначить министра, который положит конец вторжению, россияне получат еще одну "марионетку Путина".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что кадровая ротация в России свидетельствует об окончательном переходе страны к "военному коммунизму" с тоталитарной милитаризацией экономики и перестройкой снабжения армии для обеспечения бесконечной войны.

По его мнению, это может привести к укрощению армейской коррупции, которая расцвела при Шойгу, и постепенному выдавливанию амбиций группы Николая Патрушева, что говорит о нарастании недоверия внутри путинской вертикали.

"Вывод: Россия окончательно самоизолируется и будет пытаться масштабировать войну, расширить ее форматы, параллельно перенастраивая экономику на функционирование в остродефицитных форматах, так или иначе способных обеспечивать резкое наращивание милитарной составляющей. В любом случае, нет никаких вариантов, что Россия вернется к адекватному участию в глобальных процессах, и поэтому любые переговорные форматы невозможны", - подытожил Подоляк.

Что замена Шойгу на Белоусова значит для Украины

Увольнение Шойгу может отражать разочарование неспособностью победить Украину в войне, которая продолжается третий год. Бывший министр был мишенью прошлогоднего мятежа главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина, который обвинил его в провалах на фронте, напоминает Bloomberg.

Сейчас российские войска начали новое наступление на севере Харьковской области. Путин полон решимости достичь минимальной цели - полностью захватить Донбасс. Таким образом, неожиданная смена министра сигнализирует о решимости диктатора мобилизовать экономику для длительного и интенсивного конфликта, подчеркивает издание.

Фото: Белоусов должен помочь Путину мобилизовать экономику для затяжной войны (росСМИ)

Аналитики Института изучения войны (ISW) согласны с тем, что назначение Белоусова связано с подготовкой к еще более затяжной войне. Он имеет репутацию эффективного технократа и принимал участие в развитии и производстве беспилотных систем. Фокус на технологических инновациях, вероятно, будет чрезвычайно ценным для Кремля. Путин надеется, что Белоусов применит свой опыт, чтобы объединить федеральную экономическую политику с программой минобороны и еще больше мобилизовать ОПК.

The Times называет смену Шойгу на Белоусова одной из крупнейших кадровых перестановок в российской власти за последнее десятилетие. И вероятнее всего причина в расточительности в вооруженных силах и некомпетентности бывшего министра. По мнению военного аналитика Роба Ли, назначение нового отражает потребность в лучшем менеджере бюрократического аппарата минобороны.

"Цель Путина - повысить эффективность производства вооружений и оптимально удовлетворить военные потребности. В этом контексте Белоусов - логичный выбор", - цитирует издание старшего научного сотрудника Евразийского центра Carnegie Russia Татьяну Становую.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев уверен, что увольнение Шойгу повлияет на военные процессы, причем далеко не в благоприятном для Украины ключе.

"Если Шойгу в определенной степени стал олицетворением коррупции, которая захлестнула минобороны РФ, то Белоусов - настоящий технократ", - рассказал он в беседе с РБК-Украина.

Он также напомнил, что Белоусов с 1990-х был членом так называемой "группы бессмертных" - внешнеполитической ассоциации, основу которой формировал в том числе Глеб Павловский - политтехнолог Путина и Виктора Януковича на выборах 2004 года.

Таким образом, скорее всего, Белоусов сосредоточится на следующих трансформациях. Во-первых, на создании привлекательной атмосферы в российской среде относительно службы в армии. Во-вторых, на концентрации деятельности ОПК России в рамках перехода на рельсы военного времени.

"Он рациональный человек, который будет делать все для того, чтобы максимально милитаризировать экономику для длительного военного противостояния. Россия будет воевать в долгую. Чтобы кампания была успешной для Москвы, на должность министра обороны назначается тот, кто знает, как сделать так, чтобы показать, что вооруженные силы РФ - это круто, а с другой стороны - мобилизовать экономику", - отметил эксперт.

По мнению Селезнева, Белоусов, безусловно станет опасным врагом для Украины.

"Недаром я упомянул его участие в ассоциации с Павловским. Политтехнологи знают, как происходят общественные процессы. Они формируют тенденции и движения, поэтому думаю, что весь свой опыт он направит на реализацию двух миссий, о которых я сказал", - добавил он.