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Госдеп США одобрил продажу Тайваню военной продукции почти на 500 млн долларов

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Пятница 30 июня 2023 08:03
Госдеп США одобрил продажу Тайваню военной продукции почти на 500 млн долларов Фото: в США одобрили продажу Тайваню военной продукции (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил продажу боеприпасов и поддержку материально-технической поставки Тайваню в рамках двух отдельных соглашений на сумму до 440 млн долларов США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Тайвань хочет приобрести 30-миллиметровые боеприпасы, включая фугасные зажигательно-трассировочные, многоцелевые и тренировочные снаряды, ориентировочной стоимостью 332,2 млн долларов.

Как сообщили в Пентагоне, Тайвань также обратился с просьбой заключить соглашение о приобретении кооперативного материально-технического снабжения общего заказа по ориентировочной стоимости 108 млн долларов.

Отмечается, что логистическая договоренность поддержит закупку запасных и ремонтных частей колесной техники, вооружения и других сопутствующих элементов. Основными подрядчиками будут Alliant Techsystems Operations и General Dynamics.

Помощь США Тайваню и позиция Китая

Китай считает Тайвань своей территорией. Остров считает себя независимым государством с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами. США поддерживают независимость Тайваня и оказывают помощь. На этом фоне обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.

По данным разведки Соединенных Штатов, Китай готовит силовой сценарий захвата Тайваня, однако пытается избежать такого хода событий, и предпочел бы мирное воссоединение.

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что война за Тайвань была бы разрушительной, ведь конфликт повлияет на мировую экономику так, как мы не можем вообразить. Также Остин анонсировал дополнительную помощь Тайваню в сфере безопасности.

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