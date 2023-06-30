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Держдеп США схвалив продаж Тайваню військової продукції майже на 500 млн доларів

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П'ятниця 30 червня 2023 08:03
Держдеп США схвалив продаж Тайваню військової продукції майже на 500 млн доларів Фото: у США схвалили продаж Тайваню військової продукції (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Державний департамент Сполучених Штатів схвалив продаж боєприпасів і підтримку матеріально-технічного постачання Тайваню в рамках двох окремих угод на суму до 440 млн доларів США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Тайвань хоче придбати 30-міліметрові боєприпаси, включно з фугасними запально-трасувальними, багатоцільовими та тренувальними снарядами, орієнтовною вартістю 332,2 млн доларів.

Як повідомили у Пентагоні, Тайвань, також, звернувся з проханням укласти угоду про придбання кооперативного матеріально-технічного постачання загального замовлення за орієнтовною вартістю 108 млн доларів.

Зазначається, що логістична домовленість підтримає закупівлю запасних і ремонтних частин для колісної техніки, озброєння та інших супутніх елементів. Основними підрядниками будуть Alliant Techsystems Operations і General Dynamics.

Допомога США Тайваню та позиція Китаю

Китай вважає Тайвань своєю територією. Натомість острів вважає себе незалежною державою з окремою економікою та демократично обраними лідерами. США підтримують незалежність Тайваню та надають допомогу. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном та Пекіном.

За даними розвідки Сполучених Штатів, Китай готує силовий сценарій захоплення Тайваню, однак намагається уникнути такого перебігу подій, і віддав би перевагу мирному возз'єднанню.

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що війна за Тайвань була б руйнівною, адже конфлікт вплине на світову економіку так, як ми не можемо уявити. Також, Остін анонсував додаткову допомогу Тайваню у сфері безпеки.

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