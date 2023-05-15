Норвегия в этом году проведет обучение для 3200 военных ВСУ

В 2023 году вооруженные силы Королевства Норвегия планируют провести тренировки для 3200 украинских военных – как у себя в стране, так и за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Украины .

"Мы будем поддерживать подготовку и обучение украинских кадров как в Норвегии, так и в других странах. Такая поддержка становится все более важной, поскольку Украина использует все больше западных материалов", - отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Отмечается, что с апреля инструкторы Норвежской нацгвардии начали интенсивное обучение 100 воинов ВСУ по военной медицине, огневой подготовке и командному лидерству, которое продлится четыре недели.

Напомним, что Россия перебросила на границу с Норвегией и Финляндией максимальное с начала полномасштабного вторжения в Украину количество стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.

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