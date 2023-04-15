Соглашение о покупке F-16 ускорилось после вступления Финляндии в НАТО, - Турция

Процесс реализации соглашения о продаже США истребителей F-16 Турции ускорился после принятия Финляндии в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя турецкого президента Ибрагима Калина, приводимое NTV.

"Администрация США по-прежнему хочет, чтобы процесс продвигался вперед", - говорится в заявлении.

Калин добавил, что утверждение членства Финляндии в НАТО процесс продаж самолетов Турции ускорился.

Что этому предшествовало

Ранее речь шла о продаже 40 новых истребителей F-16, а также комплектов для модернизации 79 самолетов этого типа, уже стоящих на вооружении Турции.

Этот вопрос продвигается с трудом из-за того, что Турция приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью 2,5 млрд долларов.

В октябре 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщал, что контракт на поставку систем выполнен. Вслед за покупкой Турцией С-400 США исключили из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а также попытались заморозить и отменить соглашение с F-16.