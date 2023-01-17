Администрация США передала запрос о продаже F-16 Турции в Конгресс, - Пентагон
Американская администрация направила Конгрессу США запрос на продажу Турции истребителей-бомбардировщиков F-16.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.
"Признавая факт, что это рассматривается Конгрессом, я бы уступил право говорить о текущем статусе этого дела DSCA", - заявил официальный представитель американского военного ведомства.
DSCA (Defense Security Cooperation Agency) - это профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставку военной техники и оружия за границу по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других государств, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.
"Конечно, когда речь идет о двусторонних отношениях США и Турции, мы всегда говорили, что Турция является важным партнером и важным союзником. И мы продолжим работать с лидерами Турции относительно того, как можем укрепить эти отношения, гарантировать, что учитываются оборонные потребности обеих сторон". , - отметил Райдер.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена готовится получить одобрение Конгресса по продаже Турции новых реактивных истребителей F-16 на сумму 20 миллиардов долларов.
До этого становилось известно, что еще в июле 2022 года стало известно, что Соединенные Штаты поддерживали продажу истребителей F-16 Турции. Операцию в ближайшее время должен был одобрить Конгресс.
Турция рассматривала возможность закупки российских истребителей нового поколения Су-57. Такой вариант возможен, если Конгресс США откажет Анкаре в продаже самолетов F-16.
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