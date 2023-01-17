ua ru
Вт, 17 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Администрация США передала запрос о продаже F-16 Турции в Конгресс, - Пентагон

Новина українською →
США, Вторник 17 января 2023 21:54
Администрация США передала запрос о продаже F-16 Турции в Конгресс, - Пентагон Фото: пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Американская администрация направила Конгрессу США запрос на продажу Турции истребителей-бомбардировщиков F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

"Признавая факт, что это рассматривается Конгрессом, я бы уступил право говорить о текущем статусе этого дела DSCA", - заявил официальный представитель американского военного ведомства.

DSCA (Defense Security Cooperation Agency) - это профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставку военной техники и оружия за границу по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других государств, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

"Конечно, когда речь идет о двусторонних отношениях США и Турции, мы всегда говорили, что Турция является важным партнером и важным союзником. И мы продолжим работать с лидерами Турции относительно того, как можем укрепить эти отношения, гарантировать, что учитываются оборонные потребности обеих сторон". , - отметил Райдер.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена готовится получить одобрение Конгресса по продаже Турции новых реактивных истребителей F-16 на сумму 20 миллиардов долларов.

До этого становилось известно, что еще в июле 2022 года стало известно, что Соединенные Штаты поддерживали продажу истребителей F-16 Турции. Операцию в ближайшее время должен был одобрить Конгресс.

Турция рассматривала возможность закупки российских истребителей нового поколения Су-57. Такой вариант возможен, если Конгресс США откажет Анкаре в продаже самолетов F-16.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки Турция Конгресс США
NEWS
Первая оценка выполнения рекомендаций Еврокомиссии состоится в феврале, - Шмыгаль
Первая оценка выполнения рекомендаций Еврокомиссии состоится в феврале, - Шмыгаль
DAILY
Виктор Кевлюк: Ранее чем через полгода Россия не может провести серьезное наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Кевлюк: Ранее чем через полгода Россия не может провести серьезное наступление