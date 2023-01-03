РФ решила усилить кампанию против Украины по использованию зимы как оружие, - Госдеп США

Вашингтон также подтверждает свою готовность поддерживать Украину в ее противостоянии российским оккупантам для защиты суверенитета и территориальной целостности, и оказывать необходимую помощь.

В этом контексте Прайс напомнил, что президент США Джо Байден подписал бюджет, в котором 45 миллиардов долларов направляются на помощь Украине.

Он отметил, что от российской полномасштабной военной агрессии пострадали в 2022 году тысячи мирных граждан в Украине, фиксировались военные преступления, совершенные солдатами РФ.

"Хотя традиционно праздники - это время для празднований и мира, Россия решила активизировать свою кампанию по превращению зимы в оружие", - сказал представитель Госдепа.

Также Штаты в очередной раз призвали РФ прекратить атаки, вывести войска из Украины и заключить мир в 2023 году.

Видео: пресс-секретарь Госдепа США высказался об атаках РФ по Украине в новогодний период