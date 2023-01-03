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РФ вирішила посилити кампанію проти України по використанню зими як зброї, - Держдеп США

Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (usembassy.gov)
Автор: Володимир Костирін

Російська Федерація вирішила у новорічні свята посилити атаки по об'єктах інфраструктури, цивільних та енергетичних об'єктах в Україні, використовуючи зиму як зброю.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає РБК-Україна з посиланням на Twitter Держдепу.

Вашингтон також підтверджує свою готовність підтримувати Україну в її протистоянні російським окупантам для захисту суверенітету та територіальної цілісності, та надавати необхідну допомогу.

У цьому контексті Прайс нагадав, що президент США Джо Байден підписав бюджет, у якому 45 мільярдів доларів прямують на допомогу Україні.

Він зазначив, що від російської повномасштабної військової агресії постраждали у 2022 році тисячі мирних громадян в Україні, фіксувалися воєнні злочини, скоєні солдатами РФ.

"Хоча традиційно свята - це час для святкувань та миру, Росія вирішила активізувати свою кампанію з перетворення зими на зброю", - сказав представник Держдепу.

Також Штати вкотре закликали РФ припинити атаки, вивести війська з України та укласти мир у 2023 році.

Відео: прес-секретар Держдепу США висловився про атаки РФ по Україні в новорічний період

Раніше повідомлялося, що уряд США розглядає можливість відправлення бойових машин M2 Bradle до України в рамках наступного пакета військової підтримки.

Нагадаємо також, що у грудні США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні. Крім того, до нього увійшла система протиракетної оборони Patriot.

Додамо, за словами президента Володимира Зеленського, Україна має план захисту енергетики, і це є завданням на 2023 рік.

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