У Украины есть план защиты энергетики. Это задача на 2023 год, - Зеленский
Одной из главных задач 2023 года является обеспечение генерации и поставки электричества в дома украинцев. Государство будет прилагать для этого много усилий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в вечернем обращении к украинцам.
По словам главы государства, вопрос о состоянии энергетики в Украине был обсужден на отдельном совещании.
"У нас есть четкая стратегия обеспечения генерации и поставки электричества. Чтобы ее реализовать, нужно время. Нужно много усилий. Но это будет. Будет обязательно", – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что считает эту задачу одной из самых главных на следующий год. При этом он уверен, что оно будет исполнено.
Ранее сообщалось, что из-за масштабных ракетных обстрелов российскими военными в четверг, 29 декабря, пришлось остановить работу энергоблоков на части украинских атомных станций.
В ДТЭК Днепровские электросети сообщили, что специалистам удалось возобновить работу линии 150 кВ, питающей север Херсонщины. 30 декабря полностью возобновлены поставки света Бериславу и Бериславскому району.
Также премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что, возможно, Новый год украинцы встретят без аварийных отключений света.