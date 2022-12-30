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У Украины есть план защиты энергетики. Это задача на 2023 год, - Зеленский

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Украина, Пятница 30 декабря 2022 20:41
У Украины есть план защиты энергетики. Это задача на 2023 год, - Зеленский Фото: У Украины есть план защиты энергетики. Это задача на 2023 год, - Зеленский (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Одной из главных задач 2023 года является обеспечение генерации и поставки электричества в дома украинцев. Государство будет прилагать для этого много усилий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в вечернем обращении к украинцам.

По словам главы государства, вопрос о состоянии энергетики в Украине был обсужден на отдельном совещании.

"У нас есть четкая стратегия обеспечения генерации и поставки электричества. Чтобы ее реализовать, нужно время. Нужно много усилий. Но это будет. Будет обязательно", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что считает эту задачу одной из самых главных на следующий год. При этом он уверен, что оно будет исполнено.

Ранее сообщалось, что из-за масштабных ракетных обстрелов российскими военными в четверг, 29 декабря, пришлось остановить работу энергоблоков на части украинских атомных станций.

В ДТЭК Днепровские электросети сообщили, что специалистам удалось возобновить работу линии 150 кВ, питающей север Херсонщины. 30 декабря полностью возобновлены поставки света Бериславу и Бериславскому району.

Также премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что, возможно, Новый год украинцы встретят без аварийных отключений света.

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Владимир Зеленский инфраструктура енергетики
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