У Украины есть план защиты энергетики. Это задача на 2023 год, - Зеленский

Одной из главных задач 2023 года является обеспечение генерации и поставки электричества в дома украинцев. Государство будет прилагать для этого много усилий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в вечернем обращении к украинцам.

По словам главы государства, вопрос о состоянии энергетики в Украине был обсужден на отдельном совещании.

"У нас есть четкая стратегия обеспечения генерации и поставки электричества. Чтобы ее реализовать, нужно время. Нужно много усилий. Но это будет. Будет обязательно", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что считает эту задачу одной из самых главных на следующий год. При этом он уверен, что оно будет исполнено.