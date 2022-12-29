У Байдена обсуждают передачу Украине легких танков Bradley, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как сообщает издание, администрация Байдена обсуждает отправку боевых машин Bradley в Украину. Однако окончательное решение еще не принято.

"Bradleу обеспечит значительное увеличение наземных боевых возможностей, поскольку это, по сути, легкий танк", - сообщил бывший аналитик Белого дома из оборонного бюджета Марк Канкиан, работающий сейчас в Центре стратегических и международных исследований.

Отмечено также, что в отличие от M113, которые США передали Украине раньше, БМП Bradley хорошо вооружен мощной 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW. В Соединенных Штатах много этих боевых машин, хотя некоторые из них старше и нуждаются в модернизации, поэтому запасы не являются проблемой.

"Bradley быстрые и маневренные, они отвечают нашим политическим целям – дать украинцам оружие, чтобы приблизить конец войны", - подчеркнул Майкл Аллен, занимавший должности в сфере национальной безопасности при президентстве Джорджа Буша, а сейчас работающий директором консалтинговой фирмы Beacon Global Strategies.