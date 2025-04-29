Госдеп США пригрозил выйти из переговоров по войне в Украине: требует конкретики

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс на брифинге во вторник заявила, что США хотят видеть конкретные шаги от России и Украины.

"Мы на том этапе, когда обе стороны должны предоставить конкретные предложения по завершению этого конфликта", - заявила Брюс, передавая позицию госсекретаря США Марко Рубио.

Она добавила, что решение, в конце концов, будет принимать президент Дональд Трамп, но США готовы выйти из переговорного процесса.

"Дальнейшие действия зависят от президента. Если прогресса не будет, мы отступим как посредники в этом процессе", - сказала Брюс.

На вопрос CNN, стоит ли ее слова расценивать как отказ США от европейского и украинского контрпредложений, Брюс не дала прямого ответа и повторила свое заявление.

Также она не уточнила, планирует ли Рубио дальнейшие разговоры со своими европейскими или украинскими коллегами. Ведь в минувшие выходные он говорил с главой МИД России Сергеем Лавровым по просьбе РФ, а в понедельник - с британским министром иностранных дел Дэвидом Лемми.

"Очевидно, что это не означает окончательного закрытия дверей", - лишь заметила Брюс.